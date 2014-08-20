В Минской области наградили передовиков жатвы-2014

Новости Беларуси. В Минской области наградили передовиков нынешней жатвы. В уборочной кампании этого года аграрии достигли рекордных результатов по многим показателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С большим преимуществом область обошла другие регионы страны по намолоту - сельхозпроизводители пополнили хлебную копилку более чем на 2 миллиона тонн зерна. К тому же, этот год стал особенным и по урожайности - область установила личный рекорд: 40 центнеров с гектара.

Церемонию награждения передовиков жатвы-2014 провели в необычном, но весьма символичным месте - восстановленном музее Великой Отечественной войны.

Руслан Трухан, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам с молодежью Миноблисполкома:

Если возвратиться в историю, то и посевная, и уборочная кампания 1944 были очень непростыми. Мы помним, что народнохозяйственный комплекс был в очень тяжелом состоянии. Год 70-летия - символичен, поэтому мы эту уборочную кампанию как раз проводили под эгидой 70-летия освобождения Республики Беларусь, проецируя на те времена. Это символ преемственности, связи поколений.

Почетные грамоты и подарки получили лучшие из лучших - те, чей вклад в хлебную копилку был наиболее значительным. И это не только комбайнеры, но и водители, инженеры и даже повара.

Особое внимание - молодому поколению специалистов. На полях они работали рядом с настоящими профессионалами своего дела и старались не уступать «мэтром жатвы» ни в темпах, ни в качестве.