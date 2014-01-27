Блокадница Ленинграда рассказала, как прожила те страшные 872 дня

Новости Беларуси. Беспримерное мужество непокоренного города. 27 января – 70-я годовщина снятия блокады Ленинграда. 900 дней осады – один из самых страшных эпизодов Второй мировой, который не имеет аналогов в современной истории. От голода и бомбежки тогда погибли около двух миллионов человек. А в Беларуси сегодня проживают около 700 наших соотечественников, перенесших те события.

Этот день Тамара Семеновна уже по традиции проводит со своими боевыми друзьями. Здесь те, кто выжил и каждый по разным причинам оказался в Беларуси. Женщина с первых слов разговор заводит о войне.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Я помню, мой братик маленький, где-то годик с небольшим, Вовочка, уже умирал, ложечку хлеба я ему клала в рот. Не было ни света, ни воды. У нас кухня была без окна. В этой кухне мы жгли мебель, которая у нас была.

С праздника Тамара Семеновна прямиком домой. В свои 80 у женщины уже четверо правнуков. Имя самого младшего, к примеру, в память о той войне – Дамир.

На ее рассказах выросли и внуки. Начало 40-ых герой войны вспоминает со слезами на глазах: смертельное кольцо осады, голод, бомбежки. В Ленинграде тогда 8-летняя девочка провела все блокадные 872 дня. Чтобы выжить, семья прятала погибших близких у себя в квартире. За них давали пайки хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Я помню, как конфетка была. Я ее держала на небе, кусочек отлизала, чтобы на дольше хватило. На неделю одной конфетки хватало.

У меня была и дистрофия, и цинга, так болели ноги. Я так кричала от этой боли.

В семье Вешняковых было 11 человек. В живых осталось только трое. Тамара Семеновна вспоминает, как мама хотела вывести детей через Ладогу. Еще в 1941 году. «Дорога жизни» тогда была единственным путем к спасению. Но не рискнула. На ней многие умирали. Помнит женщина и знаменитую 7-ю симфонию Шостаковича.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Немцы были в ужасе: как это, голодные, умирают люди, а играет симфония, все идут в театр, в филармонию слушать эту 7-ю симфонию. И немцы даже сказали, что им никогда не выиграть у Ленинграда.

Блокада Ленинграда – событие в истории, не имеющее аналогов. В том числе и по числу жертв. Только за февраль 1942 года в городе на Неве погибло 130 тысяч человек. Которые, впрочем, в памяти тех, кто знает, что такое война, живы и сейчас.