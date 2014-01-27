Новости мира. Мировое сообщество 27 января вспоминает еще одну дату Второй мировой. Одной из самых трагических страниц в истории человечества стал холокост.

27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим.

Точное число людей, погибших в его застенках от рук фашистов, так и не удалось установить. Всего же в годы Великой Отечественной в фашистских лагерях были уничтожены до 6 миллионов евреев и миллионы представителей других национальностей. Среди них — 800 тысяч белорусских евреев, половина из них — женщины и дети.

По традиции память жертв холокоста почтят представители международных организаций, общественности, бывшие узники и воины-освободители нацистских лагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.