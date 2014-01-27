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27 января прошла встреча председателя облисполкома с трудовым коллективом «Гомсельмаша»

27 января 2014 14:01
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Новости Беларуси. Гомельская область за три года увеличила поставки продукции на внешние рынки на 75%. Об этом сообщил председатель облисполкома Владимир Дворник 27 января на встрече с трудовым коллективом «Гомсельмаша». Это одно из четырех крупнейших предприятий Гомельской области.

Речь шла о снижении себестоимости производимой продукции, кормо- и зерноуборочной техники, повышении ее конкурентоспособности на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Нельзя настраивать себя только на внутренний рынок. Сегодня надо работать на внешний рынок. И в этих условиях, конечно, главная задача — сокращение затрат, конкурентоспособность этой продукции. А тот объем, который будет потребляться внутри Республики, он, естественно, небольшой.

 

# общество # Предприятия Беларуси

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