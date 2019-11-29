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Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске

29 ноября 2019 10:58
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Новости Беларуси. VII Форум молодых журналистов начал работу на журфаке БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 200 представителей национаольных и региональных СМИ, студенты и преподаватели факультета.

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-1

Они обсудят изменения в современной журналистике, новации в законодательстве СМИ, вопросы деловой этики. Развитие мультимедийной журналистики – одна из ключевых секций. Коснутся также тем влияния блогеров на медиасферу и противостояния распространению фейковых новостей.

В программе форума также тренинги с известными медиаперсонами, мастер-классы опытных журналистов и совместное участие в записи ток-шоу в телецентре БГУ.

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-4

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-6

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Сегодня информационное пространство переживает серьезную трансформацию. Время ставит перед нами очень важные и серьезные вопросы. К примеру, что сегодня мы можем противопоставить распространению фейковых новостей, какое место в сегодняшнем информационном поле должен занять профессиональный журналист? И, как мне кажется, именно молодые сотрудники наших отечественных СМИ должны помочь нам найти ответы на эти вопросы.

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-9

Диана Чёрная, корреспондент газеты «Новае Палессе»:
В форуме участвую не первый раз. Это очень информативное, интересное мероприятие. Я ожидаю получить здесь множество полезных данных для того, чтобы продолжать активно работать в районной газете, развивать ее.

Хочется как можно больше развивать социальные сети и сайт газеты. Поскольку сегодня районные СМИ ориентируются больше на печатные издания, мы планируем как можно больше и как можно чаще публиковать нвоости на сайте, создать электронный вариант газеты.

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-12

Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске-14

В рамках форума подвели также итоги конкурса «Дебют» – награды от Белорусского союза журналистов получили лучшие молодые репортеры, ведущие и фотокорреспонденты. Символично, что молодежный медиафорум традиционно проходит на площадке журфака БГУ.

Напомним, в 2019 году факультет отмечает свое 75-летие. За время работы здесь подготовили более 10 тысяч журналистов.

# Журналистика # общество # Андрей Кунцевич # Диана Черная # Фотофакт

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