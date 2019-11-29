Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске

Новости Беларуси. VII Форум молодых журналистов начал работу на журфаке БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 200 представителей национаольных и региональных СМИ, студенты и преподаватели факультета.

Они обсудят изменения в современной журналистике, новации в законодательстве СМИ, вопросы деловой этики. Развитие мультимедийной журналистики – одна из ключевых секций. Коснутся также тем влияния блогеров на медиасферу и противостояния распространению фейковых новостей. В программе форума также тренинги с известными медиаперсонами, мастер-классы опытных журналистов и совместное участие в записи ток-шоу в телецентре БГУ.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сегодня информационное пространство переживает серьезную трансформацию. Время ставит перед нами очень важные и серьезные вопросы. К примеру, что сегодня мы можем противопоставить распространению фейковых новостей, какое место в сегодняшнем информационном поле должен занять профессиональный журналист? И, как мне кажется, именно молодые сотрудники наших отечественных СМИ должны помочь нам найти ответы на эти вопросы.

Диана Чёрная, корреспондент газеты «Новае Палессе»:

В форуме участвую не первый раз. Это очень информативное, интересное мероприятие. Я ожидаю получить здесь множество полезных данных для того, чтобы продолжать активно работать в районной газете, развивать ее. Хочется как можно больше развивать социальные сети и сайт газеты. Поскольку сегодня районные СМИ ориентируются больше на печатные издания, мы планируем как можно больше и как можно чаще публиковать нвоости на сайте, создать электронный вариант газеты.