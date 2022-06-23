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«Близость столицы заставляет суетиться». Как идёт ремонт дорог в Минской области?

23 июня 2022 16:32
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Новости Беларуси. В центральном регионе выполнили почти половину объема ямочного ремонта. По году запланировано обновить более 80 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Наиболее эффективно работы идут в Вилейском, Воложинском и Крупском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Близость столицы заставляет суетиться». Как идёт ремонт дорог в Минской области?-1

В агрогородке Колодищи, что в Минской области, дорожники работают по улице Минской. Уже переложили полотно на Промышленной. Уделили внимание и другим населенным пунктам сельсовета. Новенький асфальт уже появился на некоторых улицах в деревнях Юхновка и Старина. В 2022 году также планируется обновить несколько километров дороги от Городища в сторону Слободы. Параллельно благоустраивают и гравийку.

«Близость столицы заставляет суетиться». Как идёт ремонт дорог в Минской области?-4

Юрий Кустов, исполняющий обязанности председателя Колодищанского сельисполкома:
50 % всех дорог, и грейдер, и профилирование в течение года проводятся, а в течение двух мы практически на 100 % эту работу проводим по всем дорогам. Потому что много-немного – у нас почти 400 улиц. Близость столицы заставляет здесь, на местах, суетиться, чтобы создавать те блага, чтобы люди в пристоличье себя чувствовали также комфортно, как и в столице.

«Близость столицы заставляет суетиться». Как идёт ремонт дорог в Минской области?-7

В агрогородке Колодищи продолжается строительство путепровода. Он свяжет районы новой и старой застройки. Сейчас специалисты занимаются устройством насыпи, начато возведение круговой развязки.

# Автодороги Беларуси # общество # Юрий Кустов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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