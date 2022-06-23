«Близость столицы заставляет суетиться». Как идёт ремонт дорог в Минской области?

Новости Беларуси. В центральном регионе выполнили почти половину объема ямочного ремонта. По году запланировано обновить более 80 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Наиболее эффективно работы идут в Вилейском, Воложинском и Крупском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В агрогородке Колодищи, что в Минской области, дорожники работают по улице Минской. Уже переложили полотно на Промышленной. Уделили внимание и другим населенным пунктам сельсовета. Новенький асфальт уже появился на некоторых улицах в деревнях Юхновка и Старина. В 2022 году также планируется обновить несколько километров дороги от Городища в сторону Слободы. Параллельно благоустраивают и гравийку.

Юрий Кустов, исполняющий обязанности председателя Колодищанского сельисполкома:

50 % всех дорог, и грейдер, и профилирование в течение года проводятся, а в течение двух мы практически на 100 % эту работу проводим по всем дорогам. Потому что много-немного – у нас почти 400 улиц. Близость столицы заставляет здесь, на местах, суетиться, чтобы создавать те блага, чтобы люди в пристоличье себя чувствовали также комфортно, как и в столице.