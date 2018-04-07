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7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2018 08:08
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Новости Беларуси. 7 апреля православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.  

Благовещение «стабильный» церковный праздник, который всегда празднуется 7 апреля. Считается, что в этот день архангел Гавриил принёс весть Деве Марии о предстоящем рождении Иисуса Христа.  

В Благовещение запрещалось работать. Люди верили, что в этот праздник даже грешников в аду не мучают. В нынешнее время в этот день не совершаются заупокойные службы и моления, не проводится обряд венчания.  

Позже появился обычай выпускать 7 апреля птиц из клеток, «чтобы они пели во славу Божию». Кроме того, считается, что вылетающие из клеток птицы олицетворяют свободу.  

Согласно церковному уставу, во время Великого поста рыбу разрешено есть только в Благовещение и в Вербное воскресенье. Однако в 2018 году Благовещение совпадает со страстной субботой, которая отменяет «послабление».  

# общество # Церковные праздники # Рели

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