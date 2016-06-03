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Благоустройство центра Минска и набережной Свислочи: что поручил сделать глава Администрации Президента

03 июня 2016 16:58
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Новости Беларуси. Благоустройство центральной части столицы в центре внимания. Сегодня глава Администрации Президента по поручению Александра Лукашенко провел выездное совещание по текущему состоянию и перспективам развития проспекта Победителей и набережной Свислочи – излюбленного места отдыха минчан, гостей столицы и туристов.

Кроме того, даны поручения по подготовке культурных и спортивных объектов к приему делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания. Минские службы должны оперативно устранить все выявленные недостатки в Центральном районе столицы, а также разработать комплексный проект благоустройства набережной Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # План застройки Минска и Минской области

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