Благоустройство центра Минска и набережной Свислочи: что поручил сделать глава Администрации Президента

Новости Беларуси. Благоустройство центральной части столицы в центре внимания. Сегодня глава Администрации Президента по поручению Александра Лукашенко провел выездное совещание по текущему состоянию и перспективам развития проспекта Победителей и набережной Свислочи – излюбленного места отдыха минчан, гостей столицы и туристов.

Кроме того, даны поручения по подготовке культурных и спортивных объектов к приему делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания. Минские службы должны оперативно устранить все выявленные недостатки в Центральном районе столицы, а также разработать комплексный проект благоустройства набережной Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.