Благоустроили посёлок и обновили жилой фонд. В Смиловичах прошли «Дожинки»
Новости Беларуси. В 2022 году городской поселок Смиловичи стал центром празднования районного фестиваля тружеников села «Дожинки-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При подготовке к торжественным мероприятиям особое внимание уделила благоустройству населенного пункта.
Перечень проведенных работ внушительный: в поселке заасфальтировали основные въездные и центральные улицы, обновили фасады и крыши у зданий. Освежился и местный сквер с амфитеатром – здесь заменили ограждения и благоустроили прилегающую территорию. Для детей появился новый игровой городок, для любителей спорта – воркаут-площадка.
Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельисполкома:
Успели смонтировать и сделать воркаут-площадку, что, конечно же, очень радует. Потому что молодежи у нас много, детей у нас много. Они с удовольствием уже занимаются и сегодня, и вчера, и каждый день на этой площадке. Школы, учебные заведения все также приняли участие. Обновили и фасады, и клумбы.
Обновляют и жилой фонд. Завершается капитальный ремонт сразу нескольких многоквартирных домов. Готовность объектов почти стопроцентная. Уже заменили кровлю, входные двери и окна в подъездах, утеплили фасад зданий. Сдать объекты планируют до конца сентября.