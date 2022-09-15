Благоустроили посёлок и обновили жилой фонд. В Смиловичах прошли «Дожинки»

Перечень проведенных работ внушительный: в поселке заасфальтировали основные въездные и центральные улицы, обновили фасады и крыши у зданий. Освежился и местный сквер с амфитеатром – здесь заменили ограждения и благоустроили прилегающую территорию. Для детей появился новый игровой городок, для любителей спорта – воркаут-площадка.

Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельисполкома:

Успели смонтировать и сделать воркаут-площадку, что, конечно же, очень радует. Потому что молодежи у нас много, детей у нас много. Они с удовольствием уже занимаются и сегодня, и вчера, и каждый день на этой площадке. Школы, учебные заведения все также приняли участие. Обновили и фасады, и клумбы.