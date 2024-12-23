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Во время рождественских мероприятий милиция Минска усилит охрану общественного порядка

23 декабря 2024 07:54
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Столичные правоохранители усилят охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных католическому Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рождественских мероприятий милиция Минска усилит охрану общественного порядка-2

24 и 25 декабря в культовых местах пройдут богослужения. Традиционно ожидается большое скопление граждан в римско-католических костелах, часовнях и общинах, на прилегающих территориях. Число нарядов милиции, задействованных в охране общественного порядка, будет увеличена.

Во время рождественских мероприятий милиция Минска усилит охрану общественного порядка-4

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:
Особое внимание будет уделено контролю дорожной ситуации, выявление нетрезвых участников дорожного движения и бесправников, а также оказание содействия водителям, попавших в тяжелую ситуацию. В целях обеспечения общественной безопасности, гражданам стоит отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехники, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений.

В ГУВД Мингорсисполкома просят жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение общественной и дорожной безопасности.

# Милиция Беларуси # Рождество

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