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Гослесохрана перешла на усиленную службу на время зимних праздников

23 декабря 2024 07:50
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На усиленный вариант несения службы переведена гослесохрана Беларуси. Особый режим работы продолжится весь период зимних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гослесохрана перешла на усиленную службу на время зимних праздников-2

По данным Минлесхоза, до 7 января 2024-го будут проводиться полевые и информационно-разъяснительные мероприятия. Главная цель – недопущение незаконных рубок и обеспечение охраны лесного фонда. По статистике ведомства – на конец прошлой рабочей недели, жители Беларуси приобрели уже более 16 тысяч новогодних деревьев. Больше других – атрибутами праздника запаслись в Гродненской области – там их реализовано свыше 7 тысяч. Массовая торговля лесными красавицами в стране началась в минувшие выходные.

# Государственная лесная политика # Новый год

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