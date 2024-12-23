Гослесохрана перешла на усиленную службу на время зимних праздников

По данным Минлесхоза, до 7 января 2024-го будут проводиться полевые и информационно-разъяснительные мероприятия. Главная цель – недопущение незаконных рубок и обеспечение охраны лесного фонда. По статистике ведомства – на конец прошлой рабочей недели, жители Беларуси приобрели уже более 16 тысяч новогодних деревьев. Больше других – атрибутами праздника запаслись в Гродненской области – там их реализовано свыше 7 тысяч. Массовая торговля лесными красавицами в стране началась в минувшие выходные.