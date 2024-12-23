В Минске пройдёт заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси

Подготовка к выборам главы государства идет в полном соответствии с календарным планом. 23 декабря станут известны имена тех, кто продолжит участие в электоральной кампании уже в новом статусе. Напомним, ранее ЦИК приняла документы для регистрации пятерых претендентов. Завершился и процесс подачи в местные исполнительные органы власти – документов о выдвижении граждан в состав участковых избирательных комиссий. Они будут сформированы на этой неделе. В Минск уже прибыли первые международные наблюдатели. Начала работу Миссия от СНГ, у которой в столице Беларуси сформирован штаб. Там работают более 50 долгосрочных экспертов. Позже прибудут еще около 150 краткосрочных наблюдателей от Содружества. Мониторингом будут охвачены участки для голосования во всех регионах страны.