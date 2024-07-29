Беларусь и Россию свяжут 5 новых авиамаршрутов

Белорусская авиаотрасль продолжает осваивать перспективные направления. Пять новых маршрутов будут открыты из нашей страны в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Барнауле, Владикавказе, Волгограде, Омске и Тюмени. Тесное взаимодействие в рамках Союзного государства отражается и на развитии авиасообщения.

Александр Апет, заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Открытие возможного авиасообщения с Дальним Востоком Российской Федерации. Либо Владивостоком, либо Хабаровском. Ряд реализован крупных инвестиционных проектов в сфере гражданской авиации. Это и строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, реконструкция аэродрома Орши.

Расширяется и география железнодорожных перевозок. Со 2 августа возобновляется ежедневное сообщение между Витебском и Смоленском. А вот строительство дорог будет сокращаться. В Беларуси одна из самых больших в СНГ плотность сети. Акцент на ее сохранении и улучшении.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

На год стоят весьма амбициозные задачи: обновление и закупка порядка 700 автобусов, 100 троллейбусов, 50 электробусов. Реализуется два пилотных проекта по развитию электротранспорта: Жодино и Шкловский район Могилевской области. Планируется, что в этом году начнется реализация такого проекта в Витебском регионе: Полоцк, Новополоцк.

Такой же проект реализуют и в Гомельской области. Скоро электротранспорт появится во всех регионах страны.