Благотворительную акцию «Подарок первокласснику» провели волонтеры БРСМ в Детском онкоцентре в Боровлянах

Здесь начинают учебный год 15 ребят.

Мальчикам и девочкам вручили новые портфели со школьными принадлежностями. Всего же подарки от волонтеров получили порядка 180 маленьких пациентов центра в Боровлянах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Движение «Доброе сердце» поддержали и популярные белорусские исполнители. Они подготовили для детей концерт, окружили вниманием и заботой.

Петр Елфимов, певец:

Я думаю, что подобного рода акции – это не то, чтобы рука помощи. Это просто поддержка, чтобы они чувствовали себя уверенно, чтобы они понимали, что с любыми трудностями в жизни нужно бороться. Чтобы дети знали, что рядом всегда есть люди, которые могут помочь.

Оксана Пупенко, волонтер:

Для детей мы сегодня принесли небольшую частичку солнца, тепла, доброты, каких-то ярких и позитивных эмоций, ведь им это очень надо. И, мне кажется, даже в два раза больше, чем детям, которые спокойно могут ходить в школу.