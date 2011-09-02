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Благотворительную акцию «Подарок первокласснику» провели волонтеры БРСМ в Детском онкоцентре в Боровлянах

02 сентября 2011 11:08
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Здесь начинают учебный год 15 ребят.

Мальчикам и девочкам вручили новые портфели со школьными принадлежностями. Всего же подарки от волонтеров получили порядка 180 маленьких пациентов центра в Боровлянах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Движение «Доброе сердце» поддержали и популярные белорусские исполнители. Они подготовили для детей концерт, окружили вниманием и заботой.

Петр Елфимов

Петр Елфимов, певец:
Я думаю, что подобного рода акции – это не то, чтобы рука помощи. Это просто поддержка, чтобы они чувствовали себя уверенно, чтобы они понимали, что с любыми трудностями в жизни нужно бороться. Чтобы дети знали, что рядом всегда есть люди, которые могут помочь.

Оксана Пупенко

Оксана Пупенко, волонтер:
Для детей мы сегодня принесли небольшую частичку солнца, тепла, доброты, каких-то ярких и позитивных эмоций, ведь им это очень надо. И, мне кажется, даже в два раза больше, чем детям, которые спокойно могут ходить в школу.

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

Благотворительная акция «Подарок первокласснику»

# общество # Фотофакт # БРСМ

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