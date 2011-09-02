Белорусские строители изменят подходы к архитектурному облику малых городов

Основные направления государственной градостроительной политики на пятилетку утверждены в Беларуси указом президента.

Населенные пункты будут развиваться и, главное, обеспечат граждан доступным и комфортным жильем, а также решат проблемы неравномерности городского и сельского расселения.

В городках особое внимание уделят транспортной инфраструктуре. Для общей привлекательности фасады зданий будут декорировать, а скатные крыши предпочтут плоским, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Ахметшин, заместитель начальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Для эстетического выражения жилищной застройки будут применяться различные приемы. Прежде всего, реконструкция фасадов, реконструкция объемов жилых домов. Это применение каких-то дополнительных скатных крыш, применение ограждений лоджий, балконов, дополнительных остекленных пространств на плоскости фасадов.