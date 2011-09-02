30-летний педофил из Санкт-Петербурга работал куратором в социальном приюте для девочек

Мужчина был задержан правоохранительными органами после того, как в полицию обратилась его жена. Она предъявила видеозапись, на которой ее муж домогается до приемной дочери.

Во время задержания мужчина сразу и не понял, почему к нему пришли полицейские. Он до последнего не верил, что его тайна раскрыта. Однако после того, как состоялось общение со следователями, педофил признался в совращении своей приемной дочери.

Как выяснило следствие, мужчина долгое время работал волонтером, помогал различным фондам и организациям, работающим с детьми-сиротами. Активно работал с одним из приютов для девочек в Санкт-Петербурге.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщает ctv.by.