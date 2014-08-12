Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» стартовала в Минске

Новости Беларуси. До начала нового учебного года осталось всего несколько недель. у школьников и их родителей сейчас горячая пора. И 11 августа в Минске стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа!». Проводит ее Белорусский союз женщин уже в 15 раз.

Помочь многодетным, неполным, малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу может любой желающий. Для этого необходимо принести одежду и школьные принадлежности. Продлится этот марафон вплоть по 11 сентября.

Ирина Жук, член Правления Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Нужны школьные принадлежности, детская одежда и обувь, спортивные товары, игрушки. И, конечно же, они должны быть в хорошем состоянии, потому что они станут подарком для детей. Приносите вещи в общественную приемную нашей женской организации по адресу ул. Коммунистическая, 4.

Минчане:

Собирая своего ребенка к школе, я решила действительно помочь многодетным семьям, у которых трое деток, которым действительно собрать ребенка к школе - непростая задача.

Я принесла альбомы, краски, карандаши - все самое необходимое, так как знаю, что собрать детей, это очень проблемно. У меня у самой было трое детей и знаю, как это собрать ребенка в школу.

К слову, в крупных торговых точках сейчас проходит еще один благотворительный проект – «Портфель первоклассника». Из собранных подарков будут сформированы рюкзаки, которые вручат школьникам в конце августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.