Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Свято-Елисаветенском монастыре в Минске

Новости Беларуси. Построим дом вместе! Под таким девизом в Свято-Елисаветенском монастыре в Минске впервые прошла благотворительная акция «Белый цветок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 октября каждый смог пожертвовать на строительство приюта для бездомных на подворье в деревне Лысая гора. Взамен прихожанам вручили белые цветы.

К слову, для этого праздника в монастырь привезли более тысячи роз, гербер и хризантем. Кроме того, в сквере монастыря развернули полевую кухню и устроили казачий турнир.

Монахиня Агапия:

Сборы денег собирались для людей, больных туберкулезом, для бездомных - в разное время для разных нужд. У нас на подворье мы планируем строительство дома для бездомных. И эта акция призвана к тому, чтобы собрать хоть какие-то средства.

Идейным вдохновителем благотворительных акций «Дни цветков» еще в 19 веке стала Европейская Лига борьбы с чахоткой. Уже более десяти лет «Белый цветок» путешествует по городам России. За это время общими силами прихожане смогли собрать на строительство детских домов, приютов для бездомных и реабилитационных центров.

Татьяна Тихонова, координатор благотворительной акции «Белый цветок» в Минске:

Прежде чем подготовиться, хотели бы перенять опыт, в первую очередь, у Марфо-Мариинской Обители. Они уже много лет проводят этот праздник. Готовятся они загодя - за год. Люди делаю поделки, потом жертвователи могут взять что-то на память, пожертвовать и получить в подарок цветок.