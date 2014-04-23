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  • Благодаря телеканалу СТВ посетители выставки «СМИ в Беларуси» смогли почувствовать себя телеведущими и героями проекта «Поющие города»

Благодаря телеканалу СТВ посетители выставки «СМИ в Беларуси» смогли почувствовать себя телеведущими и героями проекта «Поющие города»

23 апреля 2014 13:27
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Новости Беларуси. Минуту славы СТВ подарило зрителям. На выставки СМИ (в эти дни она проходит в Минске) канал продолжает зажигать, в том числе и новых звезд. Попробовать себя в роли телеведущего могли все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом участникам помогли Олег Степанюк и Юлия Калашникова. Ведущие серьезного жанра отошли от официального формата и раскрыли некоторые рецепты телекухни. Особо активные зрители не только получили свежие впечатления, но и остались с подарками от СТВ.

Юлия Калашникова, ведущая телеканала СТВ:
Когда работаешь в студии, перед тобой находится только камера, ты лишь можешь представлять ту аудиторию, которая смотрит, того зрителя. Когда приходишь на подобные выставки, ты видишь этих реальных людей и эмоции переполняют, потому что такая связь эмоциональная происходит в этот момент. Это прекрасно, я думаю.

Фурор произвела и презентация действительно самого народного шоу: «Поющие города». На конкурсе «Телевешина» проект телеканала СТВ был удостоен самой высокой награды – гран-при. И пока третий сезон только в замысле, посетители выставки смогли почувствовать себя его героями. Возможно, кого-то из участников мы увидим еще и  на кастинге.

Антон Мартыненко, ведущий телеканала СТВ:
Каждый год все проходит совершенно по-разному. Нет никакого сценария, какие люди приходят, так все и получается. В этом году как-то было очень много молодежи, и молодежи улыбающейся, которая смотрит СТВ. Нам это очень приятно. Это очень радует.

Посетители выставки:
Мы очень любим «Поющие города». Мы очень часто смотрим канал СТВ дома с родителями в свободное время. СТВ – самый лучший канал. СТВ – супер!

# общество # Фотофакт # Телевидение в Беларуси # Антон Мартыненко # Юлия Калашникова

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