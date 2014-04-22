Выставка «СМИ в Беларуси» и «ТИБО-2014» стартуют 22 апреля

Новости Беларуси. Крупнейший медиафорум страны стартует 22 апреля в Минске. Он объединит сразу два масштабных информационных проекта - Международный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014» и выставку «СМИ в Беларуси». Приветствие гостям и участником форумов направил Президент Александр Лукашенко.

Выставка «СМИ в Беларуси» ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информационных агентств и интернет-порталов. В медиафоруме также принимают участие иностранные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно свой стенд на выставке представит и телеканал СТВ. Журналисты и ведущие дадут мастер-классы, по возможности раскроют некоторые секреты телевизионной кухни, одним словом, предоставят гостям возможность оказаться по ту сторону экрана.