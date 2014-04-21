Три зоны гостеприимства будут работать в Минске во время чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Насыщенная культурная программа ожидает Минск во время чемпионата мира по хоккею. К главному спортивному событию года в Минске будут работать три зоны гостеприимства: возле Дворца спорта, на территории студенческой деревни и на площадке у Ледового дворца. Здесь ежедневно будут проходить концерты и перформансы.

9, 24 и 25 мая развлекательная программа в Минске продлится до трех часов ночи.

А вот традиционные уличные гулянья в 2014 году переместятся с улицы Карла Маркса на площадку у Верхнего города. По выходным историческую часть Минска полностью освободят от автотранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеалогической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Конечно, 9 мая, в день открытия чемпионата, тематические мероприятия, посвященные Дню Победы, всему, что с этим связано. Запланировал ряд крупных проектов. Из крупных мероприятий международного значения: Международный фестиваль театров кукол. Это восьмой по счету фестиваль. Он откроется 15 мая, завершится 19. В этом фестивале примут участие лучшие кукольные театры шести стран мира.