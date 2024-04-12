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Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси

12 апреля 2024 08:15
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«Живая память благодарных поколений». Теперь это не только название проекта по установке памятных знаков в Минске, Бресте и Москве, но и конкурс детских рисунков. Его организаторы – благотворительный фонд Алексея Талая и Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси-1

Конкурс приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Юные художники посвящают свои работы Великой Победе и героическим подвигам прадедов. К участию приглашают детей и подростков от 6 до 17 лет. Победителей определят в пяти возрастных категориях.

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси-4

Семен Хартманн, участник конкурса:
Я решил в конкурсе участвовать. Этот рисунок посвящен памятнику «Живая память благодарных поколений». И голуби – символ мира.

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси-7

Ирина Луканская, председатель Гродненской городской организации «Гродненчанка» Белорусского союза женщин:
Мы хотим сохранить нашу память, мы хотим сохранить нашу историю для всех последующих поколений. Ведь мы четко знаем, что пока помним о том, что мы победили фашизм, отстояли свою независимость, свой суверенитет, мы сохраним мир на нашей земле. А возможно, удастся сохранить и мир в мире.

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси-10

Работы принимают до конца апреля. Победителей определят к 9 Мая. Лучшие детские рисунки украсят улицы городов.

# Великая Отечественная война # общество

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