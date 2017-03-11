Благодарен белорусам за участие в проекте: организатор выставки кукол-кобоши Кендзо Такада

Новости Беларуси. Талисманы для японцев: в Киеве 11 марта открылась выставка кукол окиагари-кобоши (символ стойкости и выносливости). Международный проект посвящен памяти об аварии на атомной электростанции Фукусима.

В экспозиции представлено около 200 кукол, разрисованных именитыми художниками, спортсменами, общественными деятелями.

К благотворительной акции в 2017 году впервые присоединилась и наша страна. Японских неваляшек мастерски и с душой расписывали ведущие СТВ и известные белорусские персоны.

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

На самом деле для меня было очень интересной самой разрисовать вот такого котика. Замечательная акция – самому попробовать своими руками сделать и

понимать, что да, ты действительно приложил к этому руку.

Ирина Ромбальская, телеведущая СТВ:

У меня здесь ворон, который символизирует черную часть нашей истории. Черные цветы, зона отчуждения и знак радиоактивной опасности, который знаком нам по Чернобыльской зоне. То есть для меня это грустная кукла.

Кендзо Такада, дизайнер (Япония):

Главная цель этого проекта – рассказать молодому поколению, что произошло в Японии, чтобы они старались, чтобы в будущем такого не повторилось. Я очень благодарен белорусам за то, что вы приняли участие в проекте.

Хотелось бы, чтобы и дальше Беларусь, Япония и Украина продолжали культурный обмен.

Продлится выставка до 25 марта. После неваляшек отправят в Японию и в знак поддержки передадут жителям пострадавшей территории. А белорусские экспонаты станут лотами на благотворительном аукционе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ