Повышение эффективности работы: какие поручения дал Президент силовым структурам

Важными событиями недели стали два совещания у Президента Лукашенко. Темы, которые их объединяют – справедливость, спокойствие и порядок как гарант развития страны. Это визитная карточка Беларуси, об этом мы говорили с нашим гостем, вице-спикером белорусского парламента, и неспроста летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) решено провести в Минске. Обеспечивать безопасность страны и в стране – задача каждого, но профессионально за это отвечают органы правопорядка, силовые структуры. При этом строжайше должна соблюдаться законность, подчеркнул Президент Лукашенко в пятницу при рассмотрении итогов деятельности правоохранительных органов. С подробностями – Анастасия Иванникова.

Беларусь входит в десятку самых безопасных стран в мире. Такой имиджа Синеокой – заслуга всех силовых структур. Представители МВД, КГБ, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и судов – на неделе все они приглашены к большому разговору во Дворце Независимости. Всего 260 участников.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

В Беларуси о чем говорить есть. За последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза, растет раскрываемость. Хорошие показатели и в мировом рейтинге верховенства права. В пятерку попали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Что касается Беларуси, то мы обогнали ближайших соседей: Россию и Украину.

Всего несколько цифр. На 4% снизилось количество преступлений, на столько же уменьшилось число погибших, раскрываемость – около 70%, 36 тысяч преступлений пресечено таможенными органами. Это с одной стороны. С другой – стало больше убийств и покушений. Каждое четвертое – на семейной почве. Очевидно, работу надо совершенствовать. Сначала исключить дублирование и формализм. А еще профилактика. Задача № 1.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Профилактическая работа должна быть практической и действенной. Я обращал внимание на это при рассмотрении декрета № 3. Потому что человек неработающий – это процентов на 97 будущий преступник.

И, кстати, в подтверждение этого – статистика. Около 80% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. В основном это люди неработающие. Поэтому «предупредить иждивенчество» равно «предупредить преступность». Таковы данные Генеральной прокуратуры. Над этим в ведомстве и работают. А еще над оптимизацией.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Я сокращаю центральный аппарат, такая же задача поставлена прокурорам областей: сократить областной аппарат. Давать эти освободившиеся должности на места.

Александр Лукашенко:

Что касается оптимизации прокуратуры и прочего, вы абсолютно правы. В районах мало что можно оптимизировать. Главное – действия их надо оптимизировать.

И такая задача по оптимизации весь прошлый год стояла перед всеми правоохранительными структурами. Но оптимизации обдуманной. Ведь это не дань моде и отнюдь не сокращение численности. Президент не раз подчеркнет: подход должен быть индивидуальным.

Александр Лукашенко:

Нельзя в кабинетах проводить оптимизацию. Ни в коем случае. Конкретно, на местах, с местными органами власти, с людьми поговорить, особенно с теми, кто там служит. Оптимизация не равна сокращению. Будьте очень аккуратными в этом плане.

В данном вопросе у каждого позиция своя. Следственный комитет выступает за сокращение. Но не людей, а затрат. Удешевить можно процесс следствия. По своему пути пошли и в дорожной инспекции.

Такой прибор определения скорости автомобиля работу дорожных инспекторов значительно упростил.

Андрей Колесник, старший инспектор УГАИ УВД Могилевского областного исполнительного комитета:

Современные измерители скорости не только измеряют скорость, но также проверяют автомобиль по всем базам, проверяют водителя.

По итогам большого разговора поручение даны каждому силовому ведомству. Главное – повышение эффективности работы. Совету безопасности необходимо сконцентрироваться на определении угроз национальной безопасности, а не на контроле подведомственных организаций. От прокуроров требуют объективный и профессиональный подход. В Следственном комитете предстоит наладить электронный документооборот. Информатизации ждут и в судах. МВД внимание надо обратить на стиль и методы работы. Пограничному ведомству – повысить качество оперативной деятельности.

Александр Лукашенко:

Не дело, когда проезд через границу становится мучительным испытанием для людей. Мне привели такой пример по детской спортивной команде, которая возвращалась из Вильнюса и с 19 часов воскресенья до 5 утра понедельника 5 декабря простояла в пункте пропуска «Каменный лог». Что это за порядок такой? Дети возвращаются домой, ночь простояли в очереди.

«Результат есть, нужно двигаться дальше», – в конце совещания резюмирует Александр Лукашенко. Но бороться следует не с последствиями, а с причинами преступлений. Ведь тогда ту самую роскошь, когда на улице каждый чувствует себя в безопасности, белорусы будут ценить и дальше. Еще долгие и долгие годы.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь