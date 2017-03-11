Директор предприятия, оперная певица, многодетная мама: какие роли под силу современным женщинам

Награду можно вручать практически каждой белорусской женщине – за материнский труд, за терпение к нам, мужчинам, за уникальную способность оставаться нежными и волнующими в эпоху феминизации, глобализации, компьютеризации… Такие разные и такие дорогие нам женщины – в сюжете Евгения Пустового.
На поля выходила молодой агроном, а потом постепенно брала управленческие вершины. Теперь Нина Железнова – на пике.
Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия,
член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:
Гэта галоўная вышыня – быць маці, жанчынай, жонкай, дачкой. А пасля ўжо – кіраўніком.
Только с высоты Кургана Славы как на ладони весь размах достижений руководителя в юбке. Рецепт прост – любить хозяйство, как семью. Она хоть и директор, но в терминологии – женские словечки.
В юности ей пророчили славу актрисы – заметили наставники Щукинского училища. Отец спустил на родную землю. Так трудолюбивая полешучка и расцвела до примы аграрной авансцены. Ее хозяйство – одно из крупнейших в стране – протяженностью на 50 километров.
А ее карьерная лестница привела в зал Совета Республики. На такие высоты, редко какой мужчина поднимется.
Белорусская дива срывала овации в залах Петербурга, Палермо, Канарских островов. На Оксану Волкову шла избалованная публика Москвы, Парижа. Она первая из белорусок за последние сто лет успешно дебютировала в Метрополитен-опере города большого яблока. А теперь яркий плод таланта и труда – на сцене Большого.
Оксана Волкова, оперная певица:
Женщина может ничего не делать, но она излучает такую энергию, что все мужчины покорены и притянуты, и ничего не могут с этим сделать.
В жизни – загадка. В театре – палитра партий. От роковых любовниц – Любаши из «Царской невесты» и Лауры в «Джоконде» – до блестящей игры в «Пиковой даме» и лучшей в роли Кармен. Такую не забудешь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я Оксану вспоминаю. Она была у меня в Резиденции. Думаю, такая звезда, такая застенчивая, скромная, тихая. А сегодня пострел, как она вышла – как хозяйка здесь, в этом зале. Я сижу, думаю: а кто я здесь тогда? Именно так вы должны влиять на наше общество.
Способные управленцы или творческие таланты. Все они чьи-то дети. Об этом всегда говорит Президент. Исходя из этого, свою социальную политику строит Беларусь. Итог: все чаще в белорусских семьях вместо соло звучат детские трио и даже квартеты. А мама Вера дирижирует целым квинтетом.
В семье Сердюк линия личного роста измеряется по одной планке. Планке роста детей.
Современные семьи свое время инвестируют в деньги, а у мамы Веры вся жизнь – детям.
Вера Сердюк, многодетная мама:
Любая женщина постареет. Любая женщина потеряет свою красоту. И так, которая родила много детей, вокруг нее будут красивые дочери, красивые внуки. Она будет понимать, куда она все это вложила.
Женщина. Жена. Мама. Даже так – матушка, как ласково называет супруг. Одним словом – хранительница домашнего очага. Теперь он в форме газовой панели. Правда, от пресыщения благами цивилизации люди отворачиваются сначала от традиционного уклада, затем ценностей, а потом и вовсе детей.
Вера Сердюк:
Сейчас люди не рожают не от того, что тяжело, а потому что они не видят смысла.
Надежда на таких, как мама Вера, которые хранят любовь к детям, значит, продолжают жизнь.
Вера Сердюк:
В этом есть наш личный эгоизм, потому что нам хочется наполнить мир своими отпрысками.
Женщины-мамы для семейных древ с раскидистой кроной, как плодородная почва для урожая. Может, поэтому у Нины Железновой и такие первоклассные урожаи. Ее обаянию даже практическое применение нашли.
Владимир Шабанов, начальник тепличного комбината:
Когда она появляется, сразу сквозь тучки солнышко проблескивает.
К теплицам у руководителя с милой улыбкой особое отношение. Здесь всегда весна.
Свои подчиненных директор держит нежно, как цветы, но и в кулаке.
Нина Железнова:
Не в кулаке, а в сердце. Если ты человека любишь, уважаешь, ценишь, то он должен работать при дисциплине, потому что профессионал по-другому не может.
Не тепличные условия и у многодетной мамы. Правда, сама она расцветает в улыбке, когда речь идет о детях. У каждого ребенка свои увлечения, а вот мама свою научную работу отложила в сторону.
Вера Сердюк:
Какие-то части жизни отрезаешь, чтобы детям внимание уделять.
Оксана Волкова:
Женщина никому ничего не должна. Если она хочет, то она будет.
Обложка жизни оперной дивы – гастроли, поклонники, награды и овации. Обыденные страницы – семья, дети, диеты – за кадром.
Оксана Волкова:
У нас когда праздники, нам все можно. А когда начинаются будни, нам ничего нельзя.
Кухню театра и женских чар – мамину рецептуру – уже осваивает и ее дочь.
Сцена Нины Железновой порой и пыльная, и холодная. Но даже на овощехранилище заметна заботливая и бережливая женская рука. Из старых ниток – сцены из жизни деревни, а из овощей – букеты.
Весна для директора сельхозпредприятия – не только цветочки. Сеять надо.
Одно слово – Железнова. Мгновение – и руководитель тает в улыбке. Все-таки в стальной фамилии звучит слово «жизнь».
Техника готова, механизаторы ждут, когда поля подсохнут. В таком цейтноте даже с мужем на работе – коротко и по делу. Но дома она – просто жена.
А в кабинете – снова за документы.
Все уютнее в креслах руководителей чувствуют себя белоруски. И если что и отличает их от мужчин, то это букеты в кабинетах на 8 марта и чуткость.
Нина Железнова:
Идет время женщины-руководителя. Почему – потому что должен быть чуткий человек.
Как зеркало отражает красоту, так и награды – руководителя. За спиной Железновой переходящее знамя и полтысячи человек. Обуздать эту силу мужиков-земледельцев помогает и женская доброта, и женская дальновидность. Лучшим – вот такой свой местный «Оскар». А своего пегаса белорусская женщина уже оседлала.
Нина Железнова:
Конь – настоящий сельхозник. Если седок слабый, он его скинет.
Беларусь. Синеокая. Родина. Земля. Как Женщина и Мама. Слова одного рода и с заглавных букв.