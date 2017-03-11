Директор предприятия, оперная певица, многодетная мама: какие роли под силу современным женщинам

Награду можно вручать практически каждой белорусской женщине – за материнский труд, за терпение к нам, мужчинам, за уникальную способность оставаться нежными и волнующими в эпоху феминизации, глобализации, компьютеризации… Такие разные и такие дорогие нам женщины – в сюжете Евгения Пустового.

На поля выходила молодой агроном, а потом постепенно брала управленческие вершины. Теперь Нина Железнова – на пике.

Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия,

член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Гэта галоўная вышыня – быць маці, жанчынай, жонкай, дачкой. А пасля ўжо – кіраўніком.

Только с высоты Кургана Славы как на ладони весь размах достижений руководителя в юбке. Рецепт прост – любить хозяйство, как семью. Она хоть и директор, но в терминологии – женские словечки.

В юности ей пророчили славу актрисы – заметили наставники Щукинского училища. Отец спустил на родную землю. Так трудолюбивая полешучка и расцвела до примы аграрной авансцены. Ее хозяйство – одно из крупнейших в стране – протяженностью на 50 километров.

А ее карьерная лестница привела в зал Совета Республики. На такие высоты, редко какой мужчина поднимется.

Белорусская дива срывала овации в залах Петербурга, Палермо, Канарских островов. На Оксану Волкову шла избалованная публика Москвы, Парижа. Она первая из белорусок за последние сто лет успешно дебютировала в Метрополитен-опере города большого яблока. А теперь яркий плод таланта и труда – на сцене Большого.

Оксана Волкова, оперная певица:

Женщина может ничего не делать, но она излучает такую энергию, что все мужчины покорены и притянуты, и ничего не могут с этим сделать.

В жизни – загадка. В театре – палитра партий. От роковых любовниц – Любаши из «Царской невесты» и Лауры в «Джоконде» – до блестящей игры в «Пиковой даме» и лучшей в роли Кармен. Такую не забудешь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Оксану вспоминаю. Она была у меня в Резиденции. Думаю, такая звезда, такая застенчивая, скромная, тихая. А сегодня пострел, как она вышла – как хозяйка здесь, в этом зале. Я сижу, думаю: а кто я здесь тогда? Именно так вы должны влиять на наше общество.

Способные управленцы или творческие таланты. Все они чьи-то дети. Об этом всегда говорит Президент. Исходя из этого, свою социальную политику строит Беларусь. Итог: все чаще в белорусских семьях вместо соло звучат детские трио и даже квартеты. А мама Вера дирижирует целым квинтетом.

В семье Сердюк линия личного роста измеряется по одной планке. Планке роста детей.

Современные семьи свое время инвестируют в деньги, а у мамы Веры вся жизнь – детям.

Вера Сердюк, многодетная мама:

Любая женщина постареет. Любая женщина потеряет свою красоту. И так, которая родила много детей, вокруг нее будут красивые дочери, красивые внуки. Она будет понимать, куда она все это вложила.

Женщина. Жена. Мама. Даже так – матушка, как ласково называет супруг. Одним словом – хранительница домашнего очага. Теперь он в форме газовой панели. Правда, от пресыщения благами цивилизации люди отворачиваются сначала от традиционного уклада, затем ценностей, а потом и вовсе детей.

Вера Сердюк:

Сейчас люди не рожают не от того, что тяжело, а потому что они не видят смысла.

Надежда на таких, как мама Вера, которые хранят любовь к детям, значит, продолжают жизнь.

Вера Сердюк:

В этом есть наш личный эгоизм, потому что нам хочется наполнить мир своими отпрысками.

Женщины-мамы для семейных древ с раскидистой кроной, как плодородная почва для урожая. Может, поэтому у Нины Железновой и такие первоклассные урожаи. Ее обаянию даже практическое применение нашли.

Владимир Шабанов, начальник тепличного комбината:

Когда она появляется, сразу сквозь тучки солнышко проблескивает.

К теплицам у руководителя с милой улыбкой особое отношение. Здесь всегда весна.

Свои подчиненных директор держит нежно, как цветы, но и в кулаке.

Нина Железнова:

Не в кулаке, а в сердце. Если ты человека любишь, уважаешь, ценишь, то он должен работать при дисциплине, потому что профессионал по-другому не может.

Не тепличные условия и у многодетной мамы. Правда, сама она расцветает в улыбке, когда речь идет о детях. У каждого ребенка свои увлечения, а вот мама свою научную работу отложила в сторону.

Вера Сердюк:

Какие-то части жизни отрезаешь, чтобы детям внимание уделять.

Оксана Волкова:

Женщина никому ничего не должна. Если она хочет, то она будет.

Обложка жизни оперной дивы – гастроли, поклонники, награды и овации. Обыденные страницы – семья, дети, диеты – за кадром.

Оксана Волкова:

У нас когда праздники, нам все можно. А когда начинаются будни, нам ничего нельзя.

Кухню театра и женских чар – мамину рецептуру – уже осваивает и ее дочь.

Сцена Нины Железновой порой и пыльная, и холодная. Но даже на овощехранилище заметна заботливая и бережливая женская рука. Из старых ниток – сцены из жизни деревни, а из овощей – букеты.

Весна для директора сельхозпредприятия – не только цветочки. Сеять надо.

Одно слово – Железнова. Мгновение – и руководитель тает в улыбке. Все-таки в стальной фамилии звучит слово «жизнь».

Техника готова, механизаторы ждут, когда поля подсохнут. В таком цейтноте даже с мужем на работе – коротко и по делу. Но дома она – просто жена.

А в кабинете – снова за документы.

Все уютнее в креслах руководителей чувствуют себя белоруски. И если что и отличает их от мужчин, то это букеты в кабинетах на 8 марта и чуткость.

Нина Железнова:

Идет время женщины-руководителя. Почему – потому что должен быть чуткий человек.

Как зеркало отражает красоту, так и награды – руководителя. За спиной Железновой переходящее знамя и полтысячи человек. Обуздать эту силу мужиков-земледельцев помогает и женская доброта, и женская дальновидность. Лучшим – вот такой свой местный «Оскар». А своего пегаса белорусская женщина уже оседлала.

Нина Железнова:

Конь – настоящий сельхозник. Если седок слабый, он его скинет.

Беларусь. Синеокая. Родина. Земля. Как Женщина и Мама. Слова одного рода и с заглавных букв.