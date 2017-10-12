Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Всегда хочется что-то такое конкретное сделать, что-то приобрести очень полезное. Сегодня вот передача нового, современного, инновационного оборудования, которое поможет восстановить людям двигательную активность, координацию движений. Это тоже очень важно.