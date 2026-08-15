Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»

Битва за Арктику началась. Северный Ледовитый океан становится ареной нового мирового противостояния.

Сергей Станкевич, политолог (Россия):

С одной стороны, эту Арктику обнимает двумя руками огромная Россия, а с другой, семь натовских стран.

Хаукур Хаукссон, исландский журналист:

Есть даже партия, которая считает, что Карелия – это финская территория. И они хотят захватить Кольский полуостров и создать Великую Финляндию.

Ральф Боссхард, специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке:

Германия сейчас рассматривается как арктическая держава, и даже у наших соседей-итальянцев есть свои геополитические амбиции.