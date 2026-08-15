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Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»

15 августа 2026 17:29
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Битва за Арктику началась. Северный Ледовитый океан становится ареной нового мирового противостояния.

Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»-2

Сергей Станкевич, политолог (Россия):
С одной стороны, эту Арктику обнимает двумя руками огромная Россия, а с другой, семь натовских стран.

Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»-4

Хаукур Хаукссон, исландский журналист:
Есть даже партия, которая считает, что Карелия – это финская территория. И они хотят захватить Кольский полуостров и создать Великую Финляндию.

Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»-6

Ральф Боссхард, специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке:
Германия сейчас рассматривается как арктическая держава, и даже у наших соседей-итальянцев есть свои геополитические амбиции. 

Битва за Арктику. Точку нового противостояния обсудили в ток-шоу «Мнения»-8

Где место Минска под арктическим солнцем? 

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это наш белорусский суверенный порт в Мурманске.

# Международная политика

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