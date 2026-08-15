Студенческие общежития Беларуси в новом учебном году предоставят около 91 тысячи мест

Эффективность национальной системы образования сегодня измеряется не только качеством учебных программ, но и самим подходом к организации студенческой среды. Именно поэтому модернизация жилого фонда высшей школы в Беларуси возведена в ранг важнейших приоритетов. В то время как на Западе плата за аренду жилья для студентов бьет рекорды, у нас забота о молодежи подкреплена железными социальными гарантиями и доступной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К новому учебному году подготовлено более 90 тысяч мест по всей стране.

Места в общежитиях в первую очередь распределяют среди льготных категорий, прежде всего обеспечивают сирот, детей из многодетных и неполных семей, это важная мера государственной поддержки. Кроме того, рассчитывать на заселение могут все нуждающиеся первокурсники.

Татьяна Симановская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

Количество мест, на которые мы рассчитываем для заселения наших нуждающихся студентов, которые и поступили в этом году в высшие учебные заведения, и обучаются, соответственно, по образовательным программам, составляет около 91 тысячи. По сути дела, это количество практически закрывает потребность, необходимую для того, чтобы студенты могли воспользоваться такой возможностью, государственной поддержкой, получить место в общежитии в период обучения.

Обеспечить жильем планируют более 80% нуждающихся студентов. Заселение начнется в 20-х числах августа. Процесс организуют поэтапно, чтобы избежать очередей. Новоселам предлагают комфортные условия по минимальной стоимости, не выше 50 рублей. А в сентябре главный акцент на адаптацию. Специально для этого проведут месячник первокурсника.