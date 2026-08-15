Минская область показывает невероятный результат по намолоту
Хлебная страда на финише фиксирует новые исторические рекорды. Республиканский намолот уверенно приближается к знаковому рубежу в 8 миллионов тонн зерновых с учетом рапса. И безусловным флагманом этой масштабной кампании стал центральный регион, который первым в стране взял планку свыше 2 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минщина демонстрирует феноменальный результат благодаря слаженной работе. Сразу семь районов области уже преодолели рубеж в 100 тысяч тонн урожая. Абсолютным рекордсменом дня стали слуцкие хлеборобы, которые первыми намолотили более 200 тысяч тонн.
В нынешнем сезоне отечественному агропромышленному комплексу главой государства поставлена амбициозная задача превзойти прошлогодние показатели по намолоту. Уверенное движение к рекордному урожаю сегодня обеспечивают не только технологии, но и люди, которые делом доказывают преданность своей земле.
В хозяйстве «Рачковичи» Слуцкого района берут последние тонны золота полей. Экипажи работают на максимуме – до завершения жатвы остаются считаные гектары. Это предприятие Белорусской железной дороги весь сезон шло в передовиках. Сегодня вторыми в районе финишируют в уборке зерновых.
Анна Куртасова, корреспондент:
Скорость хорошо, но чистота среза и бережное отношение к зерну важнее. От финиша летней страды отделяют всего несколько гектаров. Бункер заполняется буквально в считаные минуты. Как только техника пройдет последние участки, механизаторы отправятся в соседние хозяйства, чтобы помочь в уборке.
На этих полях на максимуме отработали восемь экипажей. Из них четыре намолотили свыше 3 тысяч тонн. А двое комбайнеров вот-вот возьмут планку в 4 тысячи! В числе абсолютных лидеров Александр Антипцев. Для него сельское хозяйство не просто работа, а состояние души. Каждый сезон доказывает, что высокий намолот – это не везение, а тяжелый ежедневный труд и преданность своей земле.
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