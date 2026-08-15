Минская область показывает невероятный результат по намолоту

Хлебная страда на финише фиксирует новые исторические рекорды. Республиканский намолот уверенно приближается к знаковому рубежу в 8 миллионов тонн зерновых с учетом рапса. И безусловным флагманом этой масштабной кампании стал центральный регион, который первым в стране взял планку свыше 2 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минщина демонстрирует феноменальный результат благодаря слаженной работе. Сразу семь районов области уже преодолели рубеж в 100 тысяч тонн урожая. Абсолютным рекордсменом дня стали слуцкие хлеборобы, которые первыми намолотили более 200 тысяч тонн.

В нынешнем сезоне отечественному агропромышленному комплексу главой государства поставлена амбициозная задача превзойти прошлогодние показатели по намолоту. Уверенное движение к рекордному урожаю сегодня обеспечивают не только технологии, но и люди, которые делом доказывают преданность своей земле.