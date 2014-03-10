«Битва апельсинов» прошла в итальянском городе Ивреа

Новости Италии. Итальянский город Ивреа погрузился в историческое противостояние. Местные жители разделились на два лагеря и вступили в традиционную «Битву апельсинов».

Ежегодное экстремальное мероприятие привлекает сотни участников и тысячи зрителей. «Оранжевое» сражение символизирует восстание простолюдинов против тиранической знати города. Оно, согласно легенде, произошло здесь в 12 веке. Начало бунту положила дочь местного мельника, отказавшаяся провести ночь с герцогом. Она отрубила ему голову, а простолюдины спасли её от стражи злого патрона. Теперь апельсины символизируют голову герцога.

Сама «Апельсиновая битва» зародилась в 30-х годах прошлого века. Тогда местные девушки во время карнавала, стоя на балконах, бросали в юношей апельсины вместе с конфетти и цветами, чтобы привлечь их внимание. А юноши кидали сочные плоды обратно.

После Второй мировой войны любительская дуэль переросла в игру с определёнными правилами. «Битва апельсинов» стала увлекательным представлением и символом карнавала в Ивреа.

Горячее сражение начинается, когда повозки с командами, представляющими стражников герцога-тирана, въезжают на главную городскую площадь. Они кидают апельсины в пеших противников, представляющих мятежников-простолюдинов. Ну а те, разумеется, также вступают в бой. Многие горожане участвуют в ежегодном карнавале с детства, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.