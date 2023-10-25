Для школьников Минской области теперь доступны инженерные классы

Новости Беларуси. В школах Минской области теперь можно изучать инженерное дело. Пока работает шесть профильных классов, создано около 40 групп, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовят к поступлению на профильные специальности и в одной из гимназий Марьиной Горки. Здесь по разработанным уникальным межпредметным программам пока обучаются 12 человек, которые под кураторством педагогов пробуют создавать проекты дорог, домов и даже целых районов. Координатором проекта является БНТУ. Представители вуза уже провели несколько практических занятий на базе лабораторий.

Захар Потейко, ученик Марьиногорской гимназии:

Сейчас мы занимаемся 3D-моделированием, раз в две недели мы ездим в БНТУ и учимся моделировать. В будущем планирую поступить в Военную академию.

Наталья Тумилович, заместитель директора по учебной работе Марьиногорской гимназии:

Здесь на профильном уровне изучаются математика и физика. Наши дети имеют средний балл свидетельства за 9-й класс не ниже 7,5 балла, а в основном – 8 баллов, 8,5, 8,6. И имеют высокие отметки по математике и физике.