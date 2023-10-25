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Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим

25 октября 2023 11:29
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Новости Беларуси. Благодарности командующего внутренними войсками вручены лучшим военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим-1

Их получили те, кто увольняется в запас, и приняли решение служить дальше по контракту. Всего отмечены 59 человек, из них восемь – обладатели краповых беретов. Это высшая форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения внутренних войск МВД.

Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим-4

Максим Артеменко:
Служба прошла очень насыщенно и незабываемо. Слишком много этапов различных было, этап вступления вообще в эту жизнь, какие-то выезды, командировки. Очень много насыщенной службы было.

Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим-7

Павел Чернуха:
Я решил остаться на контракт, потому что для себя понял, что это перспективно, а также карьерный рост, физическая подготовка и это очень престижно.

Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим-10

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси командующий внутренними войсками:
Кто проходит срочную службу, служит в подразделениях внутренних войск, Вооруженных Сил, они не для войны предназначены, а для того, чтобы они обучились и получили военно-учетную специальность.

Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим-13

Получить благодарность командующего внутренними войсками – особая честь. Подобные награды выделяют лучших из лучших и открывают путь для роста по карьерной лестнице.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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