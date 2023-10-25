Командующий внутренними войсками вручил благодарности лучшим военнослужащим

Новости Беларуси. Благодарности командующего внутренними войсками вручены лучшим военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их получили те, кто увольняется в запас, и приняли решение служить дальше по контракту. Всего отмечены 59 человек, из них восемь – обладатели краповых беретов. Это высшая форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения внутренних войск МВД.

Максим Артеменко:

Служба прошла очень насыщенно и незабываемо. Слишком много этапов различных было, этап вступления вообще в эту жизнь, какие-то выезды, командировки. Очень много насыщенной службы было.

Павел Чернуха:

Я решил остаться на контракт, потому что для себя понял, что это перспективно, а также карьерный рост, физическая подготовка и это очень престижно.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Кто проходит срочную службу, служит в подразделениях внутренних войск, Вооруженных Сил, они не для войны предназначены, а для того, чтобы они обучились и получили военно-учетную специальность.