БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие

Новости Беларуси. Один из старейших белорусских вузов отмечает юбилей. 28 октября по случаю 95-летия БГУ в Большом театре оперы и балета пройдет торжественное собрание. Поздравить юбиляров придут представители госорганов, Министерств, ведомств, зарубежные гостей. Откроет вечер документальная лента, которая расскажет о главных исторических вехах ведущего учебного заведения страны, студенческих буднях и праздниках. В торжественной обстановке также будут вручены награды преподавателям, сотрудникам и ученым университета.

Первые занятия в аудиториях вуза начались в октябре 1921 года. Тогда студентов набирали всего на пять факультетов. Сегодня их два десятка. Более того, у БГУ есть свои институты и даже предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Звание ведущего университета нашей страны ко многому обязывает и не позволяет стоять на месте, потому что на университет, на БГУ ориентируются другие.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Гордость страны, это бренд Республики Беларусь. Мы гордимся, что Белорусский государственный университет сейчас входит в 2% лучших университетов в мире. Это всемирно известный университет.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета:

Университет должен процветать. Будем делать все для того, чтобы это было именно так.