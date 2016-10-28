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БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие

28 октября 2016 13:20
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Новости Беларуси. Один из старейших белорусских вузов отмечает юбилей. 28 октября по случаю 95-летия БГУ в Большом театре оперы и балета пройдет торжественное собрание. Поздравить юбиляров придут представители госорганов, Министерств, ведомств, зарубежные гостей. Откроет вечер документальная лента, которая расскажет о главных исторических вехах ведущего учебного заведения страны, студенческих буднях и праздниках. В торжественной обстановке также будут вручены награды преподавателям, сотрудникам и ученым университета.

Первые занятия в аудиториях вуза начались в октябре 1921 года. Тогда студентов набирали всего на пять факультетов. Сегодня их два десятка. Более того, у БГУ есть свои институты и даже предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Звание ведущего университета нашей страны ко многому обязывает и не позволяет стоять на месте, потому что на университет, на БГУ ориентируются другие.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:
Гордость страны, это бренд Республики Беларусь. Мы гордимся, что Белорусский государственный университет сейчас входит в 2% лучших университетов в мире. Это всемирно известный университет.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета:
Университет должен процветать. Будем делать все для того, чтобы это было именно так.

# общество # Сергей Абламейко # Михаил Журавков # Давид Ротман # БГУ

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