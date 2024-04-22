БГТУ и Московский авиационный институт начнут совместную подготовку кадров в сфере БПЛА
Беларусь и Россия начнут совместную подготовку кадров в сфере беспилотных летательных аппаратов. Технологический университет в Минске и Московский авиационный институт прорабатывают открытие профильной образовательной программы магистратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметили в руководстве вуза, это сотрудничество больше, чем привычный студенческий обмен – выпускники получат два диплома государственного образца. На начальном этапе планируют набор одной группы. Предусмотрено обучение как за счет собственных, так и средств компании-заказчика. Не исключают и возможность поступления в рамках межправительственных программ.
Алексей Зареченский, руководитель управления международной деятельности Московского авиационного института (Россия):
В рамках беспилотников сейчас очень большой спрос у индустрии. А наша основная цель – это как раз готовить специалистов для индустрии. Мы сейчас с БГТУ обсуждаем запуск совместных образовательных программ по беспилотникам. Это будет магистратура 1+1. Формат такой, что один год студенты учатся, например, в Москве, а второй год они учатся в Минске. Или наоборот. Мы надеемся в этом году набрать порядка 15 человек на эту программу, чтобы в дальнейшем она развивалась и мы готовили кадры для белорусской промышленности.
Напомним, в Беларуси действует запрет на ввоз, хранение, продажу и эксплуатацию беспилотной авиации. Исключение – только юридические лица, которые используют беспилотные летательные аппараты в целях своей предпринимательской и профессиональной деятельности, но с соблюдением требований, установленных указом. Одно из них – наличие документа, подтверждающего освоение образовательной программы порядка эксплуатации гражданских беспилотников.