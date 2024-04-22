БГТУ и Московский авиационный институт начнут совместную подготовку кадров в сфере БПЛА

Как отметили в руководстве вуза, это сотрудничество больше, чем привычный студенческий обмен – выпускники получат два диплома государственного образца. На начальном этапе планируют набор одной группы. Предусмотрено обучение как за счет собственных, так и средств компании-заказчика. Не исключают и возможность поступления в рамках межправительственных программ.

Алексей Зареченский, руководитель управления международной деятельности Московского авиационного института (Россия):

В рамках беспилотников сейчас очень большой спрос у индустрии. А наша основная цель – это как раз готовить специалистов для индустрии. Мы сейчас с БГТУ обсуждаем запуск совместных образовательных программ по беспилотникам. Это будет магистратура 1+1. Формат такой, что один год студенты учатся, например, в Москве, а второй год они учатся в Минске. Или наоборот. Мы надеемся в этом году набрать порядка 15 человек на эту программу, чтобы в дальнейшем она развивалась и мы готовили кадры для белорусской промышленности.