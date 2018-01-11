Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно

Новости Беларуси. Минский планетарий объявил выгодную для минчан акцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полюбоваться звездами и загадать желание глядя именно в зимнее время – особенно увлекательно и интересно. С 11 января еще и выгодно, каждый третий поход к телескопу будет бесплатным. Акционный флаер можно передавать знакомым, родственникам и друзьям. Акция продлится до 28 февраля.