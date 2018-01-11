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Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно

11 января 2018 23:31
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Новости Беларуси. Минский планетарий объявил выгодную для минчан акцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно-1

Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно-3

Полюбоваться звездами и загадать желание глядя именно в зимнее время  – особенно увлекательно и интересно. С 11 января еще и выгодно, каждый третий поход к телескопу будет бесплатным. Акционный флаер  можно передавать знакомым, родственникам и друзьям. Акция продлится до 28 февраля.

Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно-6

Александр Микулич, заведующий Минского планетария:
Уже на этой неделе у нас уже несколько семей с детьми люди приходили. Конечно, очень довольны, для некоторых это было приятной неожиданностью.

# общество # Фотофакт # Астрономия # Александр Микулич # Юлия Стриго

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