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12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников в Беларуси

12 января 2018 06:24
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Новости Беларуси. С 12 января народные мастера Беларуси начинают работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно вступившему в силу Указу Президента, который упрощает работу ремесленников.

12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников в Беларуси-1

Документ максимально расширяет перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу – без регистрации как ИП. Туда вошли все виды ручного труда.

Также уточнены места и способы продажи товаров хенд-мейд. Теперь официально разрешено приглашать покупателей в мастерские или отправлять продукцию по определенному адресу. Интересно и другое изменение: с этого дня ремесленники смогут рекламировать свои услуги, в том числе в интернете.

12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников в Беларуси-4

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

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