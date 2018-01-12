12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников в Беларуси

Новости Беларуси. С 12 января народные мастера Беларуси начинают работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно вступившему в силу Указу Президента, который упрощает работу ремесленников.

Документ максимально расширяет перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу – без регистрации как ИП. Туда вошли все виды ручного труда.

Также уточнены места и способы продажи товаров хенд-мейд. Теперь официально разрешено приглашать покупателей в мастерские или отправлять продукцию по определенному адресу. Интересно и другое изменение: с этого дня ремесленники смогут рекламировать свои услуги, в том числе в интернете.