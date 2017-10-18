«Безусловно, это очень сложный язык»: школ с изучением китайского языка станет больше в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси школ с изучением китайского языка станет больше. Сегодня иероглифы учат в 6 учреждениях страны. Успехи в освоении белорусского и русского делают и сами китайцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без трудностей в переводе остается успешно сотрудничать в различных сферах – от экономики до науки.

Девятиклассница Арина Шевцова язык Поднебесной учит с 1 класса, а это уже 9 лет. Иероглифы – почти как родные. Сама говорит – это язык для ее будущего. Три урока в неделю в школе, домашние задания и огромное желание помогут стать школьнице успешным экономистом. Возможно, и в самом Китае.

Арина Шевцова, ученик 9 класса средней школы № 10 Минска:

Самое сложное, наверное, схемы в предложении, слова должны стоять на своем месте, иначе смысл предложения потеряется. И тоны. Тон запоминать сложно – как правильно произносить слово.

Специалисты со знанием китайского сегодня более чем востребованы на рынке труда. Юлия – переводчик китайского со стажем 16 лет. Трудится в одной из международных компаний. Деловые переговоры, переводы писем и технической документации – всё ей под силу. Юлия Саруханова, PR-менеджер и переводчик международной компании:

Безусловно, это очень сложный язык. Недавно я перевела полностью программу – это софт для облачного класса. Мы запустили ее в нескольких школах Беларуси. Через технологии облачные преподаватель ведет занятие. Он может показывать всем централизованно различные видео, фонетические занятия.

Сегодня в Беларуси всего 6 школ, где изучают язык иероглифов. Будет больше. Но набирает популярность не только китайский – у наших, но и великий и могучий – у китайцев.

Для Яохуа Чшан русский то же, что и для нас китайский. Но молодой человек решительно намерен его освоить. Для этого вместе с коллегами и приехал в Гродно. Налаживание связей с русскоговорящими регионами Запада для китайского чиновника – прямая обязанность. И здесь так важно найти с партнером общий язык.

Яохуа Чшан, сотрудник канцелярии внешних связей правительства провинции Ганьсу Китайской Народной Республики:

Я надеюсь, в будущем времени, что нам надо усовершенствовать свой русский язык и помогать, и стимулировать сотруднические отношения между провинцией Ганьсу и Гродненской областью.