Гимназия №3 в Заславле в аварийном состоянии: родители бояться отправлять детей в школу

Новости Беларуси. Классы гимназии №3 Заславля 18 октября не в полном составе: родители некоторых учащихся отказались отправлять своих детей по причине угрозы их здоровью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По рассказам местных жителей, здание учебного заведение опасно. На плитах перекрытия – трещины, а потолок держится на подпорках. По требованию родителей, помещения осмотрели специалисты «Стройтехнадзора», однако не выявили серьезных повреждений.