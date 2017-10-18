Гимназия №3 в Заславле в аварийном состоянии: родители бояться отправлять детей в школу

Новости Беларуси. Классы гимназии №3 Заславля 18 октября не в полном составе: родители некоторых учащихся отказались отправлять своих детей по причине угрозы их здоровью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Классы гимназии №3 Заславля 18 октября не в полном составе: родители некоторых учащихся отказались отправлять своих детей по причине угрозы их здоровью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По рассказам местных жителей, здание учебного заведение опасно. На плитах перекрытия – трещины, а потолок держится на подпорках. По требованию родителей, помещения осмотрели специалисты «Стройтехнадзора», однако не выявили серьезных повреждений.
Между тем, мамы и папы не успокаиваются, ведь за 23 года своего существования гимназия не знала капитального ремонта.