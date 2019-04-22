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«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

22 апреля 2019 19:44
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Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Турец Червенского района в числе победителей областного смотра-конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода. Безопасность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девочка участвовала в номинации «Ребус» и вместе с классным руководителем создала интересный кроссворд. В него вошли различные загадки и рисунки по теме безопасности.

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-1

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-3

Ксения Куколева, ученица учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Надо сообщать всем, куда ты идешь, куда плаваешь. И не ходить никуда в незнакомых местах и не плавать там.

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-6

Татьяна Южик, учитель учебно-педагогического комплекса Турецкого детского сада – базовая школа:
Пока Ксюша готовила этот кроссворд, она очень много прочитала, узнала. Она подобрала загадки, которые были бы интересны и ей, и другим детям.

Дети проявляют свое творчество, свою инициативу.

Местная школа участвует в конкурсе не первый раз. Два года назад ее ученики получили призовое место в номинации «Стихи».

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-9

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-11

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»-13

# Правила безопасности # общество # Татьяна Южик # Фотофакт

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