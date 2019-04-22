«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Новости Беларуси. Витебские студенты присоединились к посевной. Молодые механизаторы трудятся наравне с профессиональными. Один нюанс – под присмотром мастеров. Видзовский колледж одним из первых в северном регионе испытал нестандартный подход к образованию в сельском хозяйстве. Здесь практика занимает примерно две трети учебного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что из этого получается, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

Энергонасыщенный трактор последней модели. И новейший посевной агрегат. За рулем – молодой, но уже отнюдь не «зеленый» тракторист Владислав. Это вторая посевная будущего техника-механика.

Владислав Ахрамович, учащийся Видзовского ГПТК:

Техника хорошая, комфортная. Теперь технологии, инновации, жизнь стала легче у трактористов, комбайнеров. Больше работать нужно, чтобы научиться чему-то. «Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

Анастасия Аласания, СТВ:

А это альтернатива популярному у дачников мотоблоку. Собран он из вторсырья. Себестоимость – около 500 белорусских рублей. Причем две трети суммы ушло на новый двигатель. Незаменимый помощник в хозяйстве и уже седьмой минитрактор, собранный руками учащихся колледжа. На весенне-полевых работах задействована примерно половина учащихся. Передовики учебы работают на землях колледжа, а это почти 2 тысячи гектаров. И еще проходят практику в лучших хозяйствах Витебской области.

Михаил Смирнов, директор Видзовского ГПТК:

Будущий механизатор, будущий техник-механик сможет в полной мере приобрести все необходимые навыки, которые нужны для работы на современной технике, применительно к современным интенсивным технологиям. Также к точечному земледелию. Мы их уже готовим. И уже со стен нашего учебного заведения выходят не «полуфабрикаты», которые получили только теоретическую часть программы. Они уже полноценные механизаторские кадры.

Елена Леонович, председатель профкома Видзовского ГПТК:

Мы обеспечиваем работников, занятых на весенне-полевых работах, и учащихся спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, обеспечиваем горячим питанием. Важными аспектами в сельском хозяйстве является производственная и трудовая дисциплина.

Максимальная интеграция образования, науки и передового производства. То, на чем заострял внимание Президент во время Послания народу и парламенту. То, что на практике продолжают внедрять в Видзах. Послание Президента как руководство к действию. Самые яркие тезисы и мнения экспертов – в одном материале