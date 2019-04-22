Сколько стоит билет из Минска в «Шереметьево»? Рассказываем о преимуществах нового авиарейса

Новости Беларуси. Белорусский авиаперевозчик возобновляет регулярные рейсы в московский аэропорт «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Последний раз они выполнялись в таком режиме семь лет назад. Теперь полеты будут осуществляться ежедневно утром и вечером. Удобство нового авиамаршрута уже смогли оценить путешественники и бизнесмены. К первым пассажирам присоединилась и наша съемочная группа.

Понедельник. На часах 8 утра. Воздушный мост «Минск-Шереметьево» спустя семь лет вновь обкатывает белорусский авиаперевозчик. О перспективах маршрута говорила полная загрузка авиасолона. Более 100 мест и ни одного свободного. Но еще бы, новый регулярный авиарейс – отличная возможность и для бизнесменов, и для туристов.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга белорусской авиакомпании:

Мы рассчитываем, что большинство наших пассажиров составят бизнес-путешественники именно в этом направлении. Очень много внимания, уделяем, конечно, регулярности полетов, мы развиваем транзит через аэропорт Минска. Только регулярность полетов позволит нашим пассажирам комфортно пересаживаться.

Кто-то из первых пассажиров готовиться покорять Москву, кто-то наслаждается книгами и фильмами. А трехмесячная Ева погрузилась в удивительный мир фантазии, разглядывая картины из облаков. Пока юная путешественница даже не подозревает, что вид из иллюминатора станет для нее делом привычным. Ее родители уже как восемь лет покоряют цирковые арены мира, и сегодня впервые полным составом семья оправляется в очередное турне – в Китай.

Евгений Сибатый:

В первую очередь, удобно, когда после того, как ты прилетел в Москву и еще куда-то надо лететь, не надо тратить деньги на такси. Если летишь с маленьким ребенком, для него это тяжело. Беспрецедентные условия для развития IT-отрасли в Беларуси вынуждают специалистов этой сферы совершать перелеты в режиме нон-стоп. Так, молодому предпринимателю Антону Старовойтову приходится посещать российскую столицу как минимум три раза в неделю.

Антон Старавойтов:

Летаем часто с нашим партнером по IT в «Шереметьево», потому что, во-первых, это ближайший аэропорт к моему офису. Во-вторых, он лучше по инфраструктуре и по расположению в Москве в целом.

Наталия Шеметова, СТВ:

Перелет в одну сторону обойдется путешественнику примерно в 100 рублей (это уже включая сборы и таксы) и около 160 рублей туда и обратно. Это дешевле, чем, например, лететь до «Домодедово». Да и вопрос, как же добраться в случае транзита до другого аэропорта, развеивается сам собой. Белорусский борт встречают пожарные. Вместо красочного фейерверка – водяной салют. Такая традиция летчиков во всем мире.

Заключительный штрих золотыми ножницами – и новый маршрут официально открыт.

Раньше число полетов между столицами было ограничено – не больше семи в неделю. Об укреплении двустороннего сотрудничества авиавласти Беларуси и России говорили еще в феврале. Встреча в Сочи оказалась как никогда продуктивной: меньше двух месяцев – и частота полетов Минск-Москва-Минск выросла на два десятка рейсов в неделю.