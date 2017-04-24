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Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак: «Большой город»

24 апреля 2017 16:43
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Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о благоустройстве дворов. Как всегда, весной туда придут рабочие. Что будет сделано? Что изменится? Можно ли решить извечную проблему с парковкой машин?  На эти вопросы отвечала заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич. 

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# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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