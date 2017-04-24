Прямой эфир

Одно-два дополнительных места для выгула собак появятся в Минске в 2018 году

24 апреля 2017 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Будут ли оборудованы дополнительные площадки для выгула собак в Минске, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Вообще, у нас очень плотная застройка в Минске, и очень сложно найти территории на дворовых территориях, чтобы они соответствовали всем нормам, чтобы они не мешали людям проживать в жилых домах.

То есть, это должны быть какие-то уединённые территории, и они уже считанные у нас в городе есть.

И то – это не наших дворовых территориях, то есть, это – вне дворов. Такой вопрос мы прорабатываем, и есть у нас уже мысли на эту тему. И, если всё будет получаться, то в 2018 году, я думаю, может появиться у нас одно-два дополнительных таких места.    

Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

Другие новости рубрики

Все новости
Как расширить парковку в минском дворе: или капремонт, или за деньги жильцов
24 апреля 2017 16:44

Как расширить парковку в минском дворе: или капремонт, или за деньги жильцов

Ограждение детских площадок и мини-велодорожки: как реконструируют минские дворы?
24 апреля 2017 16:43

Ограждение детских площадок и мини-велодорожки: как реконструируют минские дворы?

Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак: «Большой город»
24 апреля 2017 16:43

Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак: «Большой город»