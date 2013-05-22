Безопасны ли деревообрабатывающие предприятия на Брестчине?

Новости Беларуси. Нарушение законодательства по охране труда и несоблюдение техники безопасности. В Бресте подвели итоги проверки на деревообрабатывающих предприятиях. В целом отмечается снижение травматизма, но вместе с тем есть факты грубого несоблюдения требований директивы № 1 Президента.

Глава государства после ЧП на «Пинск-древе» поручил усилить безопасность. Александр Лукашенко посетил ряд предприятий деревообработки и потребовал провести модернизацию.

Распитие спиртных напитков на рабочем месте, появление в нетрезвом виде, нарушение санитарных правил — как показали проверки деревообрабатывающих предприятий региона, в большинстве случаев причиной трагедий на производстве становится человеческий фактор и халатность руководителей.

Виталий Дерех, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Есть очень много претензий к руководителям предприятий деревообработки Брестской области о том, что не все еще делается так, чтобы был порядок и безопасность на предприятиях. Присутствует в отдельных случаях и пьянство на производстве, меры своевременно не принимаются.

Поводом обратить пристальное внимание на безопасность предприятий деревообрабатывающей промышленности стал взрыв на фабрике «Пинскдрев» в 2010 году, который привел к гибели людей. Несмотря на принятые меры, сегодня это предприятие вновь в центре производственного скандала. Казалось бы, трагедия должна была научить руководителей следить за соблюдением техники безопасности и трудовой дисциплины, но проверки выявили очередной вопиющий случай.

7 февраля текущего года на «Пинскдреве» произошел несчастный случай: один из сотрудников при работе на станке получил увечье и лишился нескольких пальцев. Руководство предпочло производственную травму скрыть. Сегодня по этому факту уже ведется уголовное дело.

К слову, за пять месяцев текущего года на деревообрабатывающих предприятиях Брестчины произошло три пожара, ущерб от которых составил около 100 миллионов рублей. По результатам проверок только за нарушение санитарных норм было привлечено 122 виновных административных лица.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Главное — людской фактор. Все есть, все условия созданы, выработаны. Нужно взять людей в руки. Есть положительная динамика в этом отношении. Ради чего мы работаем: количество людей, погибших в прошлом году, значительно уменьшилось по сравнению с прошлым периодом. Значит, есть толк в работе.

При всех замечаниях, руководители ведомств отмечают — налицо значительное улучшение ситуации: в этом году не зарегистрировано ни одного случая травматизма со смертельным исходом, снизилось и число травм с тяжелым исходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.