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Полоцкий государственный университет отмечает 45-летие

22 мая 2013 08:15
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Новости Беларуси. Коллектив ВУЗа со знаменательной датой поздравил Президент Александр Лукашенко,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие годы университет превратился в крупный образовательный и научно-исследовательский центр северного региона страны и получил заслуженное международное признание. Подготовку специалистов ведут более 10 факультетов. Со студентами работают преподаватели высокой квалификации.

Что касается международного сотрудничества, ВУЗ стабильно поддерживает партнёрские связи с ведущими учреждениями образования и научными организациями зарубежья.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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