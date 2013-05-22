Полоцкий государственный университет отмечает 45-летие

Новости Беларуси. Коллектив ВУЗа со знаменательной датой поздравил Президент Александр Лукашенко,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие годы университет превратился в крупный образовательный и научно-исследовательский центр северного региона страны и получил заслуженное международное признание. Подготовку специалистов ведут более 10 факультетов. Со студентами работают преподаватели высокой квалификации.

Что касается международного сотрудничества, ВУЗ стабильно поддерживает партнёрские связи с ведущими учреждениями образования и научными организациями зарубежья.