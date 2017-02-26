Безопасность в торговых центрах: нужны ли металлодетекторы и охранники с оружием

Новости Беларуси. На неделе начался суд по громкому делу о резне в торговом центре. Напомним, в октябре прошлого года 17-летний минчанин напал на людей с бензопилой и топором. Одна женщина погибла, еще две – получили ранения.

Обвиняемый – Владислав Казакевич, бывший студент одного из столичных вузов – свою вину признал. Однако о раскаянии речи не шло ни на одном из заседаний. Объяснения действий Казакевича шокируют, однако наш следующий материал несколько о другом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как сегодня организована охрана в торговых центрах и прочих местах, где каждый день бывают тысячи людей? Может, нужно как в Израиле, чтобы на входах в магазины стояли рамки металлодетекторов и охранники с оружием?

Этого суда ждали не только родственники пострадавших и погибшей, и не только для того, чтобы задавать такие вопросы…

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вы раскаиваетесь?

Владислав Казакевич:

Нет, отвалите!

Могла ли охрана торгового центра стать теми решетками и оградить посетителей от человека с ревущей бензопилой? Да и где в момент страшной расправы находились секьюрити? Ответы не вернут ни жизнь, ни здоровье, но при грамотных выводах еще могут спасти. В том числе и нас с вами. Мы приехали в тот самый ТЦ, чтобы поговорить о безопасности.

Ольга Петрашевская:

Охрана есть?

София Кондрашова, продавец-консультант:

Охрану усилили. Мы им на пульт позвонили, они пришли, говорят: пока мы дошли до конца коридора и вернулись обратно, прошло 20 минут.

Выводы сделали – уже хорошо, надеемся, что еще и услышат мнения сотрудников. А вот везде ли нужно охранное усиление?

Андрей Савин, житель Минска:

Мне кажется, и то, что есть – перебор. В той же Швеции не то, что нет металлоискателей, нет охраны в магазинах, потому что стоимость украденных товаров меньше, чем зарплата охраны.

Но подобной демократией весь мир, конечно, не похвастается. Металлодетекторы на входах торговых центров – а где-то даже небольших магазинов – установлены, к примеру, во Франции, Германии, Турции, Израиле. Но ведь и уровень террористической угрозы там всех цветов радуги, да и, к сожалению, не спасают повсеместные проверки от взрывов и атак.

Светлана Пугач, житель Минска:

Даже в каблуках оружие в самолеты проносят! Кому надо – сделают.

Старших из семьи Пугач не напугаешь мифической угрозой. Светлане и Александру, естественно, спокойнее, видя, что вдоль касс дефилирует человек с наушником. Но увеличивать штат секьюрити в магазинах вдвое или втрое, по мнению родителей, не нужно – ведь именно это нововведение в первую очередь и вызовет тревогу.

Александр Пугач, житель Минска:

Чувствую себя защищенным, потому что охранники и так есть. Если выводить на новый уровень охрану, их должно быть намного больше!

Ольга Петрашевская:

Усилить контроль за безопасностью в торговых центрах, магазинах, да что уж там – банях, библиотеках, шахматно-шашечных клубах, конечно, можно. Но в этом случае буквально на каждом шагу нас будет сопровождать сотрудник милиции…

А вот к такому сценарию многие белорусы наверняка не готовы. И прежде всего психологически. Банальный пример: проверки рюкзаков и больших сумок в метро, к которым вроде как все уже привыкли и вроде как все понимают, что это для их же, понимающих, безопасности.

Олег Хайнацкий, инспектор службы безопасности Минского метрополитена:

Некоторые это понимают, некоторые – не понимают. Нервничают, ругаются,

пишут жалобы. Якобы мы ущемляем их гражданские права.

Впрочем, находятся и такие пассажиры, которые процессом досмотра не возмущаются, а даже интересуются, что там – в чужом ридикюле.

С одной стороны, дополнительная безопасность, но с другой, попробуйте представить, что в час пик, когда в гипермаркетах огромные очереди – минчане поймут – нужно будет еще и потолпиться перед входом, ожидая, пока все пройдут через рамки, а многих еще и досмотрят, потому что зазвенел, скажем, ключ от гаража.

Александр Гирин, заместитель начальника смены охраны торгового центра:

Если посетители, которые пришли совершать преступление, думают, что их никто не видит и не слышит, и за ними физически никто не ходит, очень глубоко ошибаются.

Один из крупнейших торговых комплексов Минска. Охраны в каждой смене – более 30 человек. Плюс те, кто следит за картинкой с камер. А для полной уверенности – тандем с патрулирующими центр сотрудниками милиции, которые нарушителя и задержат, и доставят в РУВД.

Евгений Радыно, милиционер батальона милиции Фрунзенского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

С момента поступления сигнала до прибытия у нас около минуты уходит. Если мы уже не справляемся, вызываем группу задержания.

Вызвать группу задержания охрана может одним нажатием на кнопку. Представим, что в молодечненском Ледовом дворце загулявшие любители хоккея напали на администратора в фойе.

86 камер, круглосуточное наблюдение – глаза охранника практически безостановочно бегают по мониторам явно не для того, чтобы посмотреть хоккей. Понятно, безопасность – это деньги. Но что по другую сторону трат – понимают многие руководители. Многие. Но пока не все.

Сергей Виноградов, первый заместитель начальника Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Всем субъектам рекомендовано выставление поста милиции, который прямо на месте, эффективно, незамедлительно примет меры к пресечению нарушения общественного порядка. Однако не все субъекты хозяйствования пошли навстречу. Экономия денежных средств – единственный аргумент.

Но, к примеру, в областном дворце культуры, по мнению местных барышень, люди с наушниками если и нужны – исключительно чтобы слушать музыку.

Спокойствие раскатистых рулад охраняет мужчина с тревожной кнопкой в руках. И вот насколько отличается в небольших городах понятие безопасности. Коль уж проверять дополнительно – то только «чужих». Ведь все друг друга и в лицо, и в баритон знают.

Обеспечить порядок, пожалуй, и в любой стране можно. Вопрос – какими способами. И будут ли они адекватны уровню потенциальной угрозы. Кстати, Беларусь недавно вошла в топ-10 из 125 стран по уровню безопасности. Это не значит, что нужно расслабляться. Но все же подтверждает: общая картина далеко не всегда зависит от привычных рамок.