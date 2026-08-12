В Минске прошел Единый день депутата

Все внимание вопросам, волнующим минчан – в столице прошел Единый день депутата. За каждым обращением – личная история, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чаще всего люди приходят к народным избранникам за помощью в улучшении жилищных условий, благоустройстве дворов и ремонте подъездов. К примеру, в Первомайском районе на первый план вышла безопасность дорожного движения. Жители обеспокоены поведением пользователей средств персональной мобильности, которые часто нарушают скоростной режим, что становится причиной происшествий. Также на приемах граждан звучали вопросы о качестве и доступности спортивных объектов в жилых кварталах. И все же традиционно лидирующей темой обращений остается сфера ЖКХ.

Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:

За сегодня таких граждан было четверо. Ожидается еще также, что два человека подойдут чуть позже. Все вопросы находятся на контроле как у депутатов, так и у представителей администрации района, и в максимально короткие сроки будут даны исчерпывающие ответы, или тот или иной вопрос постараются должностные лица решить.

Единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Такой формат работы позволяет местным жителям напрямую обсудить насущные вопросы и предложить свои идеи по развитию района.