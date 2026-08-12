Более 67% поляков поддерживают идею депортации безработных украинцев призывного возраста
Карусель европейской ненависти похоже совершила полный оборот. Удивительно, что антироссийская агитка Евросоюза сегодня блекнет на фоне откровенной ксенофобии, которая яростно направлена против украинских беженцев. Весь июль СМИ и соцсети пестрели кадрами трансформации «братской» Польши из друга Киева в сурового коллектора. Теперь он выставляет счет за каждый съеденный бутерброд или требует от гостей отправки в окопы, подкрепляя свои просьбы кулаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опросы общественного мнения подтверждают эти настроения. Более 67% поляков горячо поддерживают идею депортации безработных украинцев призывного возраста. Оскорбительные выкрики о том, что украинцам пора на фронт, в Польше звучат все чаще.
Объектом вымещения злобы становятся даже самые беззащитные. Так, в Бельско-Бяле водитель автобуса прилюдно третировал 11-летнюю девочку, в Легнице взрослая женщина набросилась на подростков за родную речь, а пожилой поляк избил прохожую своей тростью. В Варшаве украинского стримера ударили прямо во время трансляции в интернете, а в Кожухуве обычная музыкальная пауза в автомобиле закончилась госпитализацией троих человек с пробитыми головами. Самым громким стал случай, который произошел во Вроцлаве, где трое мужчин избили украинскую пару прямо на улице после ссоры в магазине из-за их акцента.
Конфликты давно вышли за рамки уличных потасовок и перекочевали на рабочие места и в официальные учреждения. В Кракове начальник поляк обругал подчиненного. В Познани трое мужчин устроили фирменный допрос сотруднице офиса легализации иностранцев требуя «пояснить» свое отношение к Степану Бандере.
Подобное вызвано героизацией нацистских преступников киевским режимом, что окончательно отбило у поляков желание помогать тем, кто прославляет убийц их предков. Атмосфера неприязни стала настолько густой, что поляки начали атаковать собственных соотечественников, путая их с украинцами из-за схожих восточных акцентов. Когда жертвами стали граждане страны, премьер Польши Дональд Туск тут же призвал президента объявить войну насилию, ненависти и безнаказанности.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Я обращаюсь к президенту, чтобы он перестал призывать к созданию боевых групп и взял на себя ответственность за этот рост насилия. Ответственность несут также политики, которые дают моральную санкцию на такие действия. Каждый, кто занимается насилием на польской улице, поддерживает самый худший образ мышления в Польше, в Украине и во всем мире. Мы должны объявить решительную войну этому насилию, потому что бандиты и хулиганы, обрели смелость и наглость, поскольку получили также политическое покровительство.
За публичные оскорбления на национальной почве в Польше предусмотрена прямая уголовная ответственность. Впрочем, местные правоохранители упорно выдают это за обычное хулиганство. Такая негласная амнистия, похоже, напрямую связана с тем, что польская солидарность сегодня отчетливо отдает предвыборным цинизмом. Польский истеблишмент прямо называет украинцев обузой для бюджета.
Правые депутаты от «Конфедерации» и правящей партии «Право и справедливость» соревнуются в радикализме, предлагая прекратить выплаты и массово выслать украинских мужчин. Былая поддержка мутирует в агрессивную ксенофобию, активно подогреваемую местными политиками для рейтинга, ведь голосование в Сейм уже не за горами и образ внутреннего врага сейчас как нельзя кстати.