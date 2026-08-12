Карусель европейской ненависти похоже совершила полный оборот. Удивительно, что антироссийская агитка Евросоюза сегодня блекнет на фоне откровенной ксенофобии, которая яростно направлена против украинских беженцев. Весь июль СМИ и соцсети пестрели кадрами трансформации «братской» Польши из друга Киева в сурового коллектора. Теперь он выставляет счет за каждый съеденный бутерброд или требует от гостей отправки в окопы, подкрепляя свои просьбы кулаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опросы общественного мнения подтверждают эти настроения. Более 67% поляков горячо поддерживают идею депортации безработных украинцев призывного возраста. Оскорбительные выкрики о том, что украинцам пора на фронт, в Польше звучат все чаще.

Объектом вымещения злобы становятся даже самые беззащитные. Так, в Бельско-Бяле водитель автобуса прилюдно третировал 11-летнюю девочку, в Легнице взрослая женщина набросилась на подростков за родную речь, а пожилой поляк избил прохожую своей тростью. В Варшаве украинского стримера ударили прямо во время трансляции в интернете, а в Кожухуве обычная музыкальная пауза в автомобиле закончилась госпитализацией троих человек с пробитыми головами. Самым громким стал случай, который произошел во Вроцлаве, где трое мужчин избили украинскую пару прямо на улице после ссоры в магазине из-за их акцента. Конфликты давно вышли за рамки уличных потасовок и перекочевали на рабочие места и в официальные учреждения. В Кракове начальник поляк обругал подчиненного. В Познани трое мужчин устроили фирменный допрос сотруднице офиса легализации иностранцев требуя «пояснить» свое отношение к Степану Бандере. Подобное вызвано героизацией нацистских преступников киевским режимом, что окончательно отбило у поляков желание помогать тем, кто прославляет убийц их предков. Атмосфера неприязни стала настолько густой, что поляки начали атаковать собственных соотечественников, путая их с украинцами из-за схожих восточных акцентов. Когда жертвами стали граждане страны, премьер Польши Дональд Туск тут же призвал президента объявить войну насилию, ненависти и безнаказанности.