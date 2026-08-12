Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных связей. Главный акцент – на промышленной кооперации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О развитии двусторонних взаимоотношений говорили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Речь шла о создании совместных производств и сервисных центров. Также говорили о расширении сотрудничества в сфере медицины, образования и туризма. 11 сентября в Минске пройдет Международный форум экономического сотрудничества, куда пригласили принять участие представителей бизнес-сообщества Узбекистана. Деловая программа включает проведение переговоров с потенциальными партнерами в формате B2B, посещение городского технопарка и других производств.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы готовы оказать содействие по взаимодействию с нашими предприятиями, которые выпускают медицинское оборудование, медицинскую технику. Также вопросы стояли и в области образования, потому что сегодня есть серьезная заинтересованность в получении молодыми людьми из Узбекистана высшего образования, среднего специального образования у нас в стране.