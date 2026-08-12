Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных связей. Главный акцент – на промышленной кооперации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных связей. Главный акцент – на промышленной кооперации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О развитии двусторонних взаимоотношений говорили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Речь шла о создании совместных производств и сервисных центров. Также говорили о расширении сотрудничества в сфере медицины, образования и туризма.
11 сентября в Минске пройдет Международный форум экономического сотрудничества, куда пригласили принять участие представителей бизнес-сообщества Узбекистана. Деловая программа включает проведение переговоров с потенциальными партнерами в формате B2B, посещение городского технопарка и других производств.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы готовы оказать содействие по взаимодействию с нашими предприятиями, которые выпускают медицинское оборудование, медицинскую технику. Также вопросы стояли и в области образования, потому что сегодня есть серьезная заинтересованность в получении молодыми людьми из Узбекистана высшего образования, среднего специального образования у нас в стране.
Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Между нашими правительствами уже составлен график рабочих поездок делегаций регионов Узбекистана в регионы Беларуси. На сегодняшний день уже три региона – это Бухарская область, Самаркандская область, Наманганская область. Они уже приехали. Они провели также в Минске встречи и переговоры с руководством министерств, ведомств, а также крупных производителей компаний. Первые результаты мы уже начали показывать. Наманганская область Узбекистана завтра открывает своеобразный торговый дом региона.
Также стороны обсудили организацию фестиваля дыни, который будет посвящен узбекским традициям. Планируется, что он пройдет в Минске в конце августа-начале сентября.