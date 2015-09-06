В Беларуси впервые вручили Национальную литературную премию

Новости Беларуси. Во власти родного слова. 6 сентября в Щучине, столице Дня белорусской письменности, впервые назвали обладателей Национальной литературной премии. Престижной награды удостоены сразу 6 авторов в различных номинациях. Не обошли вниманием поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов, детских писателей и критиков.

Владимир Саламаха, лауреат Национальной литературной премии:

Это новая Национальная премия. Это оценка того, что твоя работа нужна людям и государству. Конечно, волнение и понимание того, что нужно работать и работать, вдумчиво и постоянно.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

У каждого автора, которого мы сегодня наградили, есть, скажем, такая прищепка – перехвалить их нельзя, это даст им, на мой взгляд, только новые силы, вдохновение для продолжения творчества.

Только в прошлом году в нашей стране выпущено свыше 11 тысяч наименований книг и брошюр общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. Последние новинки белорусской литературы могут приобрести и гости Щучина. Большая ярмарка сейчас в самом разгаре.

Презентации новых книг и творческие встречи литераторов с читателями – неотъемлемая часть праздника, который в нашей стране отмечается, начиная с 1994 года.

Дань уважения традициям белорусского печатного слова, духовности и самобытности – всё это День письменности. К нему Щучин получил подарок. После реставрации открыт дворец Друцких-Любецких. Теперь в нём размещаются Центр творчества детей и молодежи, краеведческий музей, конференц-зал. Это ещё один успешный проект, созданный за счёт государственных инвестиций.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Щучин известен в нашей республике своими достижениями в детском творчестве. Очень надеюсь, что в дальнейшем Щучин будет поставлять для системы образования и в целом для нашей страны новых интересных, творческих личностей. А дети здесь найдут себе занятие по интересам.

Завершит 22-ой День белорусской письменности церемония передачи эстафеты праздника, концерт мастеров искусств и красочный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.